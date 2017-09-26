Премьер Армении и министр здравоохранения России обсудили вопросы сотрудничества в сфере охраны здоровья

Премьер Армении К. Карапетян 26 сентября принял министра здравоохранения России Веронику Скворцову. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении информации и по связям с общественностью правительства Армении.

Глава правительства охарактеризовал сотрудничество между двумя странами в области здравоохранения как плодотворное и конструктивное, созвучное особым отношениям между ними. Он приветствовал проведение в Ереване Третьей армяно-российской конференции по здравоохранению, рассказал о реформах, проводимых в здравоохранении Армении.

Министр здравоохранения РФ выразила удовлетворение ходом работы Третьей армяно- российской конференции по здравоохранению, отметив, что на ней рассматриваются вопросы, представляющие взаимный интерес. По ее словам, конференция хорошая площадка для определения направлений дальнейшей работы в этой области.

Собеседники обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. К. Карапетян считает перспективными реализации дву- и многосторонних программ по фармацевтике, организации медицинского бизнеса. В. Скворцова заявила, что и российская сторона заинтересована в этом. Стороны договорились об увеличении числа взаимных визитов для ознакомления с реформами и ходом их осуществления, деятельности медицинских организаций и пр.