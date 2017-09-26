На международном турнире “Ереван опен” двоевластие
В Ереване второй год подряд проходит международный шахматный турнир “Ереван опен”. Сыграны партии 7-ого тура. Как сообщает «Арменпресс», из армянских шахматистов победы одержали К. Григорян, А. Микаелян, Р. Ованнисян, О. Габузян, С. Тер-Саакян, А. Мартиросян, М. Петросян, Т. Арутюнян и др.
По результатам тура на турнире двоевластие: по 6 очков у А. Микаеляна и К. Григоряна, по 5,5 очков – у 7 шахматистов.В турнире участвуют 150 шахматистов из 13 стран, среди них 20 гроссмейстеров и 30 международных мастеров и мастеров ФИДЕ.
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