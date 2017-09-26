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Онкологи дали негативный прогноз американскому сенатору Джону Маккейну


Американский сенатор- республиканец Джон Маккейн рассказал в понедельник телеканалу CBS, что врачи дали ему "крайне негативный прогноз" относительно развития обнаруженной у него ранее опухоли мозга, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Одни говорят 3%, другие - 14%. Вы понимаете, что это крайне негативный прогноз", - рассказал политик о своих шансах побороть недуг. Он добавил, что доволен работой врачей и намерен в ближайшее время "праздновать жизнь и благодарить за все хорошее в ней".

О том, что у Маккейна диагностирована опухоль в мозгу, было объявлено 19 июля. Ранее у сенатора неоднократно был диагностирован рак кожи.



 

 



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