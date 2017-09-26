Время в Ереване: 11:07:36,   26 Сентябрь

Около 30 квартирных воров из Грузии задержаны в Италии и Германии


Сотрудники полиции задержали в Италии и Германии 28 преступников из Грузии, занимавшихся квартирными кражами, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По данным итальянских и немецких полицейских, задержаны члены организованной преступной группировки, обокравшие за последние два года 85 квартир в разных городах Германии и Италии. Свою "добычу" воры багажом переправляли в Грузию.

Летом этого года сообщалось о задержании в Испании, Германии и Греции нескольких десятков грузинских преступников. По информации МВД Грузии, в задержании активное участие принимала грузинская сторона.

 

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации