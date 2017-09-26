Сурен Караян обсудил с министром сельского хозяйства Ирака вопросы экономического сотрудничества

Министр экономического развития и инвестиций РА Сурен Караян принял министра сельского хозяйства Ирака Фалах Гассан Зидана Аль-Лухайиби для обсуждения повестки армяно-иракского сотрудничества. Об этом сообщили «Арменпресс» в отделе информации и по связям с общественностью Министерства экономического развития и инвестиций Армении.

Стороны обсудили вопросы совершенствования право-договорного поля для привлечения взаимных инвестиций и стимулирования торговли.

Министр Караян рассказал о реформах в инвестиционной сфере страны и предложил партнерам рассматривать Армению как площадку для выхода на большой евразийский рынок.

Стороны обратились также к развитию туризма между двумя странами. Фалах Гассан Зидан Аль-Лухайиби отметил, что Армения может быть очень привлекательной для иракцев своими историческими и природными достопримечательностями.