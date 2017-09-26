В Каталонии в связи с референдумом будут работать международные наблюдатели

Группа из 14 международных экспертов в сфере выборных процессов во вторник начинает работу в Каталонии, где на 1 октября запланирован референдум о самоопределении. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщает испанская газета El Pais.

По ее данным, им выделены жилое помещение и помещение под офис в центральных гостинцах Барселоны. Они будут наблюдать за референдумом о самоопределении Каталонии до 3 октября.

Группу возглавляют нидерландец Даан Эвартс и Хален Катт из Новой Зеландии. Остальные участники группы неизвестны, однако все они связаны с Гаагским центром стратегических исследований - "мозговым центром" из Нидерландов.

Ранее руководителей группы международных наблюдателей представил советник по внешним делам женералитата (исполнительной власти) Каталонии Рауль Ромева.

Ожидается, что участники наблюдательной миссии будут работать семью группами по два человека. Две группы останутся в Барселоне, другие отправятся в Жирону, Льеиду, Таррагону, Сабаделл и Вик.

Кроме того, в период с 28 сентября по 3 октября в Барселоне будет находиться группа из примерно 30 депутатов Европейского парламента и представители ряда стран, в том числе от Шотландской национальной партии, Нового фламандского альянса, североирландской партии Шинн Фейн, а также парламентарии из Швейцарии, Дании и Норвегии. Их примут глава Каталонии Карлес Пучдемон и члены парламента Каталонии. 1 октября им организуют поездки по различным районам Барселоны.

На 1 октября в Каталонии намечено проведение референдума о самоопределении, несмотря на то, что Конституционный суд Испании признал его незаконным.