На “Рождение христианства на Среднем востоке” в Париже выставке обратились к вопросу Геноцида армян
В парижском музее «Insitut du Monde Arabe» 25 сентября открылась выставка “Рождение христианства на Среднем востоке”.
Как рассказал «Арменпресс» архимандрит Корюн Багдасарян, на открытии председательствовали президент Франции Э. Макрон и президент Ливана М. Аун.
Армянское патриаршество Иерусалима послало на эту выставку две рукописи XIV века и алтарный занавес 1798 г.
От Армянской апостольской церкви в открытии выставки участвовали предводитель Французской епархии ААЦ епископ Ваан Ованнисян и глава канцелярии Иерусалимского патриаршества архимандрит о. Корюн Багдасарян.
Перед открытием духовные отцы ознакомились с экспозицией. Присутствовал также Патриарх ассирийцев Высокочтимый Ефрем II.На выставке представлена и тема Геноцида: фотографии показывают обоснование армян в Сирии и Египте.