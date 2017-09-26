На “Рождение христианства на Среднем востоке” в Париже выставке обратились к вопросу Геноцида армян

В парижском музее «Insitut du Monde Arabe» 25 сентября открылась выставка “Рождение христианства на Среднем востоке”.

Как рассказал «Арменпресс» архимандрит Корюн Багдасарян, на открытии председательствовали президент Франции Э. Макрон и президент Ливана М. Аун.

Армянское патриаршество Иерусалима послало на эту выставку две рукописи XIV века и алтарный занавес 1798 г.

От Армянской апостольской церкви в открытии выставки участвовали предводитель Французской епархии ААЦ епископ Ваан Ованнисян и глава канцелярии Иерусалимского патриаршества архимандрит о. Корюн Багдасарян.

Перед открытием духовные отцы ознакомились с экспозицией. Присутствовал также Патриарх ассирийцев Высокочтимый Ефрем II.

На выставке представлена и тема Геноцида: фотографии показывают обоснование армян в Сирии и Египте.