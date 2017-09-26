Россия возвела в Сирии мост через Евфрат для переброски военной техники и людей

Российские военные специалисты автодорожной службы возвели мост через реку Евфрат в нескольких километрах от города Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Он будет использоваться для переброски военной техники и личного состава на восточный берег реки, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Малый автодорожный разборный мост (МАРМ) был возведен менее чем за двое суток под постоянными обстрелами. Об этом рассказал журналистам начальник автодорожной службы Министерства обороны РФ Владимир Буровцев.

Применялись летательные беспилотные средства. Общая протяженность переправы - 210 метров. Пропускная способность - 8 тысяч машин в сутки. Правительственные войска освободили большую часть Дейр-эз-Зора в начале сентября. При этом основные силы боевиков ИГ были отброшены на восточный, берег реки.



