В Пекине началась работа 86-й сессии Генассамблеи Интерпола

Восемьдесят шестая сессия Генеральной ассамблеи Интерпола во вторник открылась в Пекине, это событие впервые проходит в Китае, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

С приветственным словом выступили председатель КНР Си Цзиньпин и генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток.

Сессия ассамблеи продлится до 29 сентября.

На 185-й сессии ГА Интерпола в прошлом году президентом организации был избран заместитель министра общественной безопасности КНР Мэн Хунвэй.