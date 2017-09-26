Время в Ереване: 11:07:36,   26 Сентябрь

В Пекине началась работа 86-й сессии Генассамблеи Интерпола


Восемьдесят шестая сессия Генеральной ассамблеи Интерпола во вторник открылась в Пекине, это событие впервые проходит в Китае, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

С приветственным словом выступили председатель КНР Си Цзиньпин и генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток.

Сессия ассамблеи продлится до 29 сентября.

На 185-й сессии ГА Интерпола в прошлом году президентом организации был избран заместитель министра общественной безопасности КНР Мэн Хунвэй.

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации