В трех ереванских поликлиниках до конца года будет внедрена паллиативная служба

Минздрав Армении работает над внедрением паллиативной службы. Паллиативные отделения предполагается открыть в областных и столичных поликлиниках, больницах. До конца года такая служба будет внедрена в трех столичных поликлиниках, сообщил «Арменпресс» замминистра здравоохранения РА Сергей Хачатрян.

По словам С. Хачатряна, такие услуги будут оказывать 10 областных и 12 столичных поликлиник. Для нее будут организованы двухнедельные курсы врачей и медсестер. До конца года их пройдут 50 врачей и 100 медсестер. В ЕрГМУ открыта кафедра паллиативной медицины, ведется работа над открытием второй кафедры в другом месте.

Паллиативная помощь включает также психологическую помощь и службу соцработника. В рабочей группе Минздрава под руководством С. Хачатряна разрабатываются критерии службы.

“На начальном этапе она будет платной. Расчеты показали, что это доступная служба. Через несколько лет государство может взять на себя часть финансирования”, - отметил С. Хачатрян.

По его словам, паллиативная служба не направлена на продление жизни, а помогает больному достойно прожить последние дни и часы. “В Армении за небольшие деньги делается то, на что в США в последние 50-60 лет тратятся огромные суммы”.

Паллиативные услуги будут оказываться в больницах и поликлиниках, однако не исключается и создание хосписов.