Победитель «Евровидения-2017» попал в реанимацию в ожидании пересадки сердца

Португальский певец Сальвадор Собрал попал в отделение интенсивной терапии. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник, 25 сентября, сообщает La Vanguardia.

Его состояние ухудшилось в последние дни, артисту необходима пересадка сердца. Исполнитель находится первым в очереди на трансплантацию органа.

У 27-летнего Собрала врожденный порок сердца.

Сальвадор Собрал стал победителем музыкального конкурса «Евровидение» в 2017 году. На соревновании он исполнил композицию Amar pelos dois.