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Победитель «Евровидения-2017» попал в реанимацию в ожидании пересадки сердца


Португальский певец Сальвадор Собрал попал в отделение интенсивной терапии. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник, 25 сентября, сообщает La Vanguardia.

Его состояние ухудшилось в последние дни, артисту необходима пересадка сердца. Исполнитель находится первым в очереди на трансплантацию органа.

У 27-летнего Собрала врожденный порок сердца.

Сальвадор Собрал стал победителем музыкального конкурса «Евровидение» в 2017 году. На соревновании он исполнил композицию Amar pelos dois.

 

 

 



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