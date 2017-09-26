Победитель «Евровидения-2017» попал в реанимацию в ожидании пересадки сердца
Португальский певец Сальвадор Собрал попал в отделение интенсивной терапии. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник, 25 сентября, сообщает La Vanguardia.
Его состояние ухудшилось в последние дни, артисту необходима пересадка сердца. Исполнитель находится первым в очереди на трансплантацию органа.
У 27-летнего Собрала врожденный порок сердца.
Сальвадор Собрал стал победителем музыкального конкурса «Евровидение» в 2017 году. На соревновании он исполнил композицию Amar pelos dois.
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