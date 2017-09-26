Госдепартамент США выразил "глубокое разочарование" в связи с референдумом о независимости в Иракском Курдистане, который, по мнению Вашингтона, может привести к нестабильности в этом регионе, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, в референдуме приняло участие около 80% от 5,2 миллионов курдов, включенных в списки избирателей.

" Исторические отношения США с народом Иракского Курдистана не изменятся в свете референдума, но мы считаем, что этот шаг усилит нестабильность и трудности для Курдистанского региона и его народа", — говорится в заявлении госдепартамента.

В ведомстве вновь высказали мнение, что референдум "значительно осложнит" отношения регионального правительства Курдистана как с правительством Ирака, так и с соседними государствами.