Бако Саакян назначил нового представителя по поручениям президента Арцаха

26 сентября Президент Республики Арцах Бако Саакян утвердил решение Правительства, согласно которому Комитас Карапетян освобожден от должности директора государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в связи с переходом на другую работу.

В тот же день Президент подписал указ, согласно которому Комитас Карапетян назначен представителем Президента Республики Арцах по особым поручениям. Об этом «Արմենպրես» сообщили в Главном управлении информации президента Республики Арцах.

26 сентября Президент Республики Арцах Бако Саакян утвердил решение Правительства, согласно которому Карен Саргсян назначен на должность директора государственной службы по чрезвычайным ситуациям.В тот же день Президент подписал указ, согласно которому Карен Саргсян освобожден от должности представителя Президента Республики Арцах по особым поручениям.26 сентября Президент Республики Арцах Бако Саакян утвердил решение Правительства, согласно которому Карен Егишян освобожден с поста руководителя администрации Шаумянского района в связи с переходом на другую работу.В тот же день Президент Саакян утвердил другое решение Правительства, согласно которому Арут Мнацаканян назначен на должность руководителя администрации Шаумянского района.26 сентября Президент Республики Арцах Бако Саакян подписал указ о назначении Спартака Тевосяна советником Президента Республики Арцах - начальником экономического управления.В тот же день согласно другому указу Президента Славик Асрян назначен советником Президента Республики Арцах.