Порошенко выступил против участия России в миротворческой миссии на Украине

Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью канадскому телеканалу CBC, что Россия не может участвовать в миротворческой миссии на Украине.

"Абсолютно невозможно, чтобы Россия участвовала в миротворческой миссии, потому что Россия является стороной в конфликте", — заявил Порошенко.

Президент заявил, что предложение России о введении миротворческой миссии в Донбасс неприемлемо, потому что "Россия хочет использовать миротворцев в качестве охранников для наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Он добавил, что если Россия наложит вето на решение Совбеза ООН о введении миротворческих сил на Украину, то страна обратится в Международный суд ООН.