Опубликованы предварительные результаты референдума в Иракском Курдистане

Более 93% участников референдума в Иракском Курдистане поддержали независимость региона, свидетельствуют данные подсчета 282 тысяч голосов (около 9% проголосовавших). Как передает Арменпресс, об этом сообщили РИА Новости в Высшей независимой комиссии по референдуму и выборам в Курдистане.

"Подсчет продолжается, подсчитано 282 тысячи 17 голосов. За независимость проголосовали 93,29% избирателей, против — 6,71", — заявил представитель комиссии. Он отметил, что результаты могут меняться, так как подсчет продолжается. Официальные итоги будут оглашены в четверг.

По последним данным, в референдуме участвовали около 3,3 миллиона человек, явка составила 72,16%.