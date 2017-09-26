Европейские индексы - 25-09-17

МОСКВА, 26 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 25 сентября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.02% и составил 12594.81 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.27% и составил 5267.13 пункта, британский FTSE снизился на 0.13% и составил 7301.29 пункта, российский MICEX вырос на 0.85% и составил 2069.11 пункта, а RTSI вырос на 0.71% и составил 1130.40 пункта.