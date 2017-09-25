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В результате проведенной разъяснительной работы находящийся в розыске мужчина сдался Полиции


В результате разъяснительной работы, проведенной служащими и ветеранами Маштоцского отдела Полиции Армении, 23 сентября в 18:45 в Полицию явкой с повинной обратился Карен М., 1982 г.р., который с 13 сентября разыскивался по обвинению по пунктам 1 и 4 части 3 статьи 258 УК Армении (хулиганство). Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Армении.



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