В результате проведенной разъяснительной работы находящийся в розыске мужчина сдался Полиции

В результате разъяснительной работы, проведенной служащими и ветеранами Маштоцского отдела Полиции Армении, 23 сентября в 18:45 в Полицию явкой с повинной обратился Карен М., 1982 г.р., который с 13 сентября разыскивался по обвинению по пунктам 1 и 4 части 3 статьи 258 УК Армении (хулиганство). Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Армении.