В ереванском аэропорту «Звартноц» задержаны двое лиц, находящихся в розыске

В результате оперативно-розыскных мер, проведенных сотрудниками Таронского отдела Полиции Ацр,емоо и уголовно-исполнительного учреждения «Ванадзор» Минюста Армении, 23 сентября в 21:37 в ереванском аэропорту «Звартноц» был задержан Самвел Г., 1961 г.р., который с 30 ноября 2011 года разыскивался Степанаванским отделом Полиции по обвинению по пункту 2 части 2 статьи 178 УК Республики Армения (мошенничество).

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Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Армении, в результате оперативно-розыскных мер, проведенных сотрудниками Анийского отдела Полиции РА, 23 сентября в 19:30 в ереванском аэропорту «Звартноц» был задержан пассажир авиарейса Санкт-Петербург – Ереван Рудик А., 1986 г.р., который с 29 декабря 2015 года разыскивался Анийским отделом Полиции РА по обвинению по статье 118 УК Республики Армения (побои).