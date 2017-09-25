Из 39 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении в период между 22 и 25 сентября, раскрыто 36

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 39 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 22 и 25 сентября, раскрыто 36.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Армении, раскрыто также 12 случаев кражи, 14 случаев мошенничества, по 3 случая присвоения и хулиганства, 2 случая угона ТС, по 1 случаю вымогательства, уклонения от уплаты налогов и взяточничества, зарегистрировано 7 случаев обнаружения наркотиков и 1 случай изъятия оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто по 4 случая мошенничества и кражи.

За минувшие 3 суток в республике было зарегистрировано 33 ДТП: 1 человек погиб, 47 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.