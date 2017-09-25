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Премьер-министр РФ примет участие во встрече глав-правительств ЕАЭС в Армении


Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что планирует принять участие в заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза в Армении.

"Я продолжу обсуждение этих вопросов во время ближайшего заседания межправсовета [ЕАЭС], которое состоится в Армении", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, сказал председатель правительства РФ на совещании с вице-премьерами.

Заявление российского премьера стало реакцией на выступление первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова, который рассказал о совершенствовании таможенного администрирования.



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