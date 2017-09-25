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Турецкие хакеры взломали сайты Туристического офиса Армении и Торгово- промышленной палаты Армении во Франции


Группа турецких хакеров ASLAN NAFERLER TIM (A.N.T.) взломала сайт Туристического офиса Армении во Франции и разместила там свой постер.

Как сообщили Арменпресс в Туристическом офисе Армении во Франции, утром 24 сентября группа турецких хакеров ASLAN NAFERLER взломала сайт destination-armenie.fr, который является сайтом Туристического офиса Армении во Франции и франкофонных странах.

В тот же день эта группа взломала также сайт Торгово-промышленной палаты Армении во Франции - www.cciarmenie.fr. К счастью, благодаря эффективной работе сотрудников, удалось восстановить естественную работу сайта. Некоторые неполадки будут исправлены в ближайшее время.

Основатель Туристического офиса Армении во Франции Вардан Габриелян осудил этот вражеский поступок турок, который еще раз показывает старания Турции всячески препятствовать инициативам, направленным на развитие Армении.

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