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Азиатские индексы - 25-09-17


ОКИО, 25 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 25 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.50% и составил 20397.58 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.49% и составил 1672.82 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.33% и составил 3341.55 пункта, а HANG SENG снизился на 1.36% и составил 27500.34 пункта.



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