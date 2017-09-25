Азиатские индексы - 25-09-17

ОКИО, 25 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 25 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.50% и составил 20397.58 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.49% и составил 1672.82 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.33% и составил 3341.55 пункта, а HANG SENG снизился на 1.36% и составил 27500.34 пункта.