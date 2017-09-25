Грузия, Азербайджан и Турция вместе учатся защищать трубопроводы

Штабные учения трех стран — Грузии, Турции и Азербайджана — ETERNITY 2017 проходят в Тбилиси. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Командно-штабными учениями в совместном центре тренировок и оценок Грузия — НАТО в Тбилиси руководят представители Генштабов вооруженных сил трех стран. Цель учений — создание многонационального бригадного штаба и улучшение стратегического сотрудничества по защите трубопроводов. Сценарий учений состоит в обеспечении безопасности трубопровода Баку – Тбилиси — Джейхан.

Учения ETERNITY 2017 завершатся 29 сентября.





