Президент Республики Арцах посетил ряд министерств

Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 25 сентября посетил министерство культуры, по вопросам молодежи и туризма, министерство образования, науки и спорта, министерство финансов, министерство экологии и природных ресурсов, министерство экономики и производственных инфраструктур, министерство сельского хозяйства и представил администрациям данных ведомств новоназначенных руководителей, пожелав им продуктивной работы.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, Саакян выразил благодарность прежним руководителям вышеупомянутых министерств за их деятельность.