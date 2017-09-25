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Президент Республики Арцах посетил ряд министерств


Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 25 сентября посетил министерство культуры, по вопросам молодежи и туризма, министерство образования, науки и спорта, министерство финансов, министерство экологии и природных ресурсов, министерство экономики и производственных инфраструктур, министерство сельского хозяйства и представил администрациям данных ведомств новоназначенных руководителей, пожелав им продуктивной работы.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, Саакян выразил благодарность прежним руководителям вышеупомянутых министерств за их деятельность.

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