Путин поговорил с Эрдоганом по телефону

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как передает Арменпресс, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

При этом он не конкретизировал тематику состоявшегося разговора.

В то же время турецкое информационное агентство "Анадолу"сообщило в понедельник, что Путин и Эрдоган обсудили референдум о независимости в Иракском Курдистане, который проходит 25 сентября.

В свою очередь Песков ранее подтвердил, что визит Путина в Анкару на текущей неделе прорабатывается. Эрдоган в свою очередь сообщал, что планирует 28 сентября провести переговоры с президентом РФ для обсуждения ситуации в Сирии.