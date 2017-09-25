Главный тренер сборной Армении по спортивной гимнастике рассказал о подготовке к чемпионату мира

Сборная Армении по спортивной гимнастике проводит учебно-тренировочный сбор в Париже, готовясь к чемпионату мира. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НОКА, по словам главного тренера сборной Акоп Серопяна, Ваагн Давтян, Арутюн Мердинян и Артур Давтян выступят на главном соревновании года с усложненными упражнениями.

"На чемпионате мира наши ребята находятся в рядах сильнейших. Артур Давтян будет соревноваться в многоборье. Он в хорошей спортивной форме, и ему по силам пройти в финал. В истории независимой Армении мы еще не имели участников в финале многоборья чемпионатов мира. Надеюсь, что в случае с Артуром "лед тронется".

Арутюн Мердинян (махи на коне) несколько дней совершает свое упражнение практически без помарок. В случе удачного выступления он может быть в числе лучших.

С Ваагном Давтяном (кольца) разрабатываем усложненное упражнение, устраняем недостатки. Посмотрим, какой вариант он исполнит более чисто.

Париже мы проводим хорошие тренировки, здесь очень хорошие условия", - сказал Акоп Серопян.

Тренер также подвел итоги выступлений армянских гимнастов на состоявшемся недавно в столице Франции этапе розыгрыша Кубка Мира.

"В общем, я недоволен, даю среднюю оценку, поскольку в финале у нас было два участника. Ваагн Давтян претендовал на призовое место, но во время приземления сделал большой шаг, из-за чего лишился медали. В нашем виде спорта даже средние ошибки оказываются решающими. Арутюн на тот момент был в плохой спортивной форме. Он упал в ходе исполнения упражнения. В этом возрасте сохранять спортивную форму нелегко. А Артур выступил неплохо.

На чемпионате мира в случае такого выступления я не буду недоволен. Соперничество будет очень серьезным, все сильнейшие исполнят сложные программы", - отметил Серопян.

Первенство мира пройдет в канадском городе Монреаль со 2 по 8 октября. Сборная Армении покинет Париж 27 сентября.