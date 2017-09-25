Ирак призвал зарубежные страны прекратить торговлю нефтью с Курдистаном

Ирак призвал зарубежные государства прекратить импортировать нефть из автономного Иракского Курдистана и заниматься торговлей только с центральным правительством. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет агентство Рейтер со ссылкой на заявление правительства иракского премьера Хайдера аль-Абади.

Багдад "просит соседние страны и страны всего мира заключать сделки в отношении пунктов приема и нефти только с федеральным правительством Ирака", говорится в заявлении. Вероятно, сообщение в первую очередь адресовано Турции, через территорию которой идет транзит курдской нефти, отмечает агентство. Власти Ирака против независимой продажи нефти региональным правительством Курдистана и неоднократно пытались заблокировать ее поставки.

Иракский Курдистан добывает около 650 тысяч баррелей нефти в сутки на своих месторождениях, включая 150 тысяч баррелей на спорных территориях провинции Киркук. На долю региона приходится 15% добычи нефти в Ираке и около 0,7% мирового производства. По данным агентства, Курдистан рассчитывает нарастить добычу более чем до 1 миллиона баррелей в сутки к 2020 году.