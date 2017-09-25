На территории Республики Армения температура воздуха понизится на 6-8 градусов

На территории Республики Армения 26-го сентября ожидается высокий риск возникновения пожара.

На территории Армении 26-го сентября в основном северных районах, с 27-30 в основном в вечерние часы в большинстве регионов ожидается дождь с грозой, во время грозы-усиление ветра до 15-20 м/с.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, ветер западный с порывами до 3-8 м/с.

С 27-29 сентября температура воздуха понизится на 6-8 градусов.

В городе Ереван в вечерние часы 26-го сентября ожидается гроза, в отдельных местах возможен кратковременный дождь. С 27-30 в основном в вечерние часы ожидается дождь с грозой, во время грозы-усиление ветра до 15-20 м/с.