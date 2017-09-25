Глава Каталонии не сомневается, что референдум состоится, несмотря на изъятие бюллетеней

Глава испанской Каталонии Карлес Пучдемон не сомневается в том, что запланированный на 1 октября референдум о независимости региона состоится. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом он заявил в понедельник в эфире французской радиостанции Frans Inter.

Пучдемону был задан вопрос, насколько реально проведение референдума в намеченные сроки после того, как власти Испании изъяли около 10 млн предназначенных для голосования бюллетеней и задержали каталонских официальных лиц, занимавшихся организацией плебисцита. "Мы предвидели возможность реакции такого уровня со стороны государства, даже если эта реакция и полностью выходит за рамки испанской конституции, ведь власти действовали так, как будто введено чрезвычайное положение и приостановлена автономия Каталонии без каких-либо обсуждений в парламенте. Мы предвидели эту возможность, и я подтверждаю, что места для голосования будут, будут бюллетени, чтобы выразить свое мнение, и, что самое главное - будут сами голосующие", - заверил глава Каталонии.

При этом он отметил, что не опасается эскалации конфликта. Комментируя высказывания о том, что проведение референдума в обход запрета Мадрида может привести к гражданской войне в стране, Пудчемон подчеркнул, что "насилие - это не выход для Каталонии".



