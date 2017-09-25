Время в Ереване: 11:07:36,   25 Сентябрь

Глава Каталонии не сомневается, что референдум состоится, несмотря на изъятие бюллетеней


Глава испанской Каталонии Карлес Пучдемон не сомневается в том, что запланированный на 1 октября референдум о независимости региона состоится. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом он заявил в понедельник в эфире французской радиостанции Frans Inter.

Пучдемону был задан вопрос, насколько реально проведение референдума в намеченные сроки после того, как власти Испании изъяли около 10 млн предназначенных для голосования бюллетеней и задержали каталонских официальных лиц, занимавшихся организацией плебисцита. "Мы предвидели возможность реакции такого уровня со стороны государства, даже если эта реакция и полностью выходит за рамки испанской конституции, ведь власти действовали так, как будто введено чрезвычайное положение и приостановлена автономия Каталонии  без каких-либо обсуждений в парламенте. Мы предвидели эту возможность, и я подтверждаю, что места для голосования будут, будут бюллетени, чтобы выразить свое мнение, и, что самое главное - будут сами голосующие", - заверил глава Каталонии.

При этом он отметил, что не опасается эскалации конфликта. Комментируя высказывания о том, что проведение референдума в обход запрета Мадрида может привести к гражданской войне в стране, Пудчемон подчеркнул, что "насилие - это не выход для Каталонии".

 


 

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации