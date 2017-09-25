Dolce & Gabbana нанесли игральные карты на одежду

Итальянский модный дом Dolce & Gabbana представил новую коллекцию весна-лето 2018 года в рамках Недели моды в Милане. Основной тематикой шоу и самой линейки стали игральные карты. Видео с показа опубликовано на YouTube-канале бренда, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Изображения дам, королей и тузов разместились на платьях и блузках коллекции. Также ими был декорирован подиум. Как отмечают гости шоу, приглашения тоже украшались иллюстрациями карт.