Сильное правительство в ФРГ важнее для ЕС, чем когда-либо, заявил Юнкер

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, что сильное правительство в Германии сейчас важнее для ЕС, чем когда-либо, и выразил надежду на успех переговоров о формировании коалиции по итогам парламентских выборов. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Председатель Юнкер говорил с канцлером сегодня утром и написал ей, тепло поздравив ее с исторической победой в германских выборах четвертый раз подряд. Председатель Юнкер напомнил, что в свете нынешних серьезных вызовов Европе сейчас нужно сильное правительство в Германии больше, чем когда-либо", — сказал Схинас, комментируя итоги выборов в ФРГ.

По его словам, "в письме председатель Юнкер выразил надежду, что переговоры о создании коалиционного правительства будут способствовать этому".

Парламентские выборы в Германии прошли 24 сентября. Согласно окончательным данным немецкого центризбиркома, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с Меркель лидирует с 33% (246 мест в бундестаге), притом что это худший его результат с 1949 года. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем получает 20,5% (153 места), добившись худшего результата в истории. Правая "Альтернатива для Германии" впервые проходит в немецкий парламент с 12,6% и сразу становится третьей силой в бундестаге (94 места). Либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) получает 10,7% (80 мест), "Левые" — 9,2% (69 мест) и "Зеленые" — 8,9% (67 мест).