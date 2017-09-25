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Пользователи Skype по всему миру столкнулись со сбоями в работе сервиса


Пользователи Skype по всему миру столкнулись со сбоем в работе сервиса, свидетельствуют данные сайтаdowndetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.

Согласно данным downdetector, технические неполадки наблюдаются в России, Великобритании, Белоруссии, ряде стран Европы, а также на Филиппинах и Украине. Проблемы возникают при входе в аккаунт, отправке и получении сообщений,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В последний раз сбой в работе сервиса был зарегистрирован 3 августа. Тогда перебои в работе Skype коснулись пользователей в Северной Америке и Европе.

 



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