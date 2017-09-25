Discovery Science и Ucom подвели итоги конкурса для юных ученых и новаторов

Сегодня в головном офисе Ucom были подведены итоги конкурса для юных новаторов и ученых, проведенного в сотрудничестве с познавательно-развлекательным каналом Discovery Science. Авторы инновационной и крайне актуальной идеи, братья Самсон и Грант Айрапетяны были признаны победителями и удостоились чести совершить поездку в Амстердам в офис Европейской космической ассоциации. Об этом Арменпресс сообщили в отделе PR и программ связи компании Ucom.

Проживающие в России братья Айрапетяны провели свои летние каникулы в Армении. Узнав о конкурсе, они представили три идеи, из которых членов жюри особенно впечатлила идея об устройстве для глухонемых людей. Устройство можно будет носить на руке таким образом, чтобы оно в звуковом эквиваленте воспроизводило движения рук, а звук преображало в видеоизображение посредством голографической камеры.

Особого внимания жюри и благодарственного сертификата удостоилась идея о трехмерной коммуникации 12-летнего жителя Гюмри Нарека Арутюняна. Нарек учится в инженерной лаборатории “Армат”. По его словам, в будущем у людей будет такое устройство, которое позволит одному человеку, проживающему в Ереване, и другому, находящемуся, например, в Париже, встретиться друг с другом в любой точке земного шара. Устройство позволит увидеться, например, в одном из кафе в Германии.

«Компания Ucom обеспечивает постоянную поддержку инженерным лабораториям “Армат”, потенциал которых действительно велик. Я рад, что на таких международных конкурсах ученики “Армат” доказывают свою конкурентоспособность и получают высокие оценки», – отметил генеральный директор компании Ucom Айк Есаян.

Членов жюри впечатлила также идея старшеклассников из школы “Айб” Ани Азнаурян, Арена Азнауряна и Давида Абраамяна, которую они разработали и представили в форме интересного видеоролика. По мнению молодых ученых, коммуникация будущего будет осуществляться посредством такой сети, которая не будет создавать экологические проблемы, будет использовать солнечную энергию, воспроизводить кислород и способствовать расширению зеленого пространства.

Авторы двух последних проектов получили утешительные призы и благодарственные сертификаты. Напомним, что в конкурсе могли принять участие старшеклассники в возрасте до 16 лет. Им нужно было представить яркие идеи о том, как люди будут общаться друг с другом в будущем.