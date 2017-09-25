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СМИ: генпрокурор Испании не исключил задержания главы Каталонии


Генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса не исключил возможность задержания главы Каталонии Карлеса Пучдемона. Об этом сообщает в понедельник газета La Vanguardia.

"Прокуратура убеждена в том, что Пучдемон причастен к преступлениям, заключавшимся в неподчинении властям, растрате имущества и злоупотреблениях", - цитирует генпрокурора издание. "Возможность запросить заключение Пучдемона под стражу за растрату остается открытой", - добавил Маса,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

20 сентября гражданская гвардия Испании провеларяд обысков в Барселоне и других населенных пунктах на территории автономии. Были задержаны 12 человек, в том числе главы экономического и налогового ведомств Каталонии, сотрудники ряда департаментов. Некоторые из них впоследствии были отпущены. Гражданская гвардия также изъяла около 10 миллионов бюллетеней, предназначенных для голосования на референдуме по независимости.



 



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