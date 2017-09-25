Президент Армении направил поздравительное послание Канцлеру Германии Ангеле Меркель

Президент Серж Саргсян сегодня направил поздравительное послание Канцлеру Федеративной Республики Германия Ангеле Меркель в связи с победой партии "Христианско-демократический союз" на парламентских выборах, выразив уверенность, что под её мудрым руководством дружественный народ Германии продолжит двигаться по пути развития и подъёма, а Германия ещё более упрочит свои позиции на международной арене. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью и информации аппарата Президента Армении.

"Доверенные гражданами Германии партии ХДС голоса наилучшим образом свидетельствуют о высоком доверии к партии и эффективности реализуемой партией на протяжении многих лет политической, экономической и социальной политики.За годы Вашего правления повестка армяно-германского взаимодействия пережила динамичное развитие, новое качество получил политический диалог, активизировались взаимные визиты высокого уровня, расширились и углубились экономические, гуманитарные, межпарламентские и децентрализованные связи.Для нас важнейшим достижением является то, что Германия сегодня один из надёжных и стабильных партнёров Армении, помощник в осуществляемых в нашей стране демократических процессах, а также в углублении сотрудничества Армения - ЕС.Считаю чрезвычайно важным также последовательное развитие межпартийных связей, особенно в рамках Европейской народной партии, ценностную систему которой разделяют Республиканская партия Армении и партия Христианско-демократический союз Германии.Я преисполнен надежды, что на сессии нового созыва Бундестага ФРГ армяно-германское сотрудничество ещё более расширится и дополнится новыми взаимовыгодными программами во имя благоденствия наших народов.Ваше Превосходительство, вновь поздравляю Вас с победой партии ХДС, желая успехов и новых достижений в Вашей деятельности", - сказано в поздравительном послании Президента Республики, адресованном Канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.