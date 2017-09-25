Иран закрыл сухопутную границу с Иракским Курдистаном

Иран в одностороннем порядке закрыл границу с Иракским Курдистаном после соответствующего запроса со стороны иракских властей. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми в понедельник.

"Мы закрыли наши границы для Иракского Курдистана в соответствии с официальным запросом со стороны правительства Ирака. Мы уважаем принципы территориальной целостности и суверенитета Ирака и считаем любые инициативы, направленные против этого, ошибочными", - цитирует представителя МИД агентство Mehr.

Ранее Тегеран по официальному запросу Багдада приостановил авиасообщение с Иракским Курдистаном. Решение о прекращении сухопутного сообщения с Иракским Курдистаном принято на фоне проходящего там референдума о независимости, против которого выступает Исламская Республика.

Как заявил на минувшей неделе секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Шамхани, Иран "признает только те соглашения, которые были подписаны с Багдадом", а плебисцит и отделение Курдистана от Ирака "автоматически отменит все соглашения по безопасности с ИРИ и приведет к закрытию с ним сухопутной границы".





