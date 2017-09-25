Председатель Европарламента Антонио Таяни выразил серьезную озабоченность в связи с результатом, достигнутым на воскресных парламентских выборах в Германии партией евроскептиков правого толка "Альтернатива для Германии",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Усиление крайне правых сил - это негативный сигнал для Италии. Это антиитальянская, антисредиземноморская партия, которая считает нас чуть ли не низшими существами", - заявил Таяни в понедельник в популярной телепрограмме Uno Mattina.

В этой связи глава ЕП подчеркнул необходимость более активной роли Рима в европейской политике. "Надеюсь, что наконец-то в политическом плане присутствие Италии будет более серьезным. Результаты германских выборов заставляют Италию стать одним из главных действующих лиц с тем, чтобы получить сбалансированную Европу, Европу, которая смотрит в будущее", - сказал политик.