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Боксер Азат Ованнисян завоевал титул «WBC Continental Americas Super Bantamweight»


Армянский боксер-профессионал в легчайшем весе Азат Ованнисян одержал свою очередную победу на профессиональном ринге.

Как передает «Арменпресс»  в десятираундовом  поединке в калифорнийском городе Инглвуд

Армянский спортсмен победил мексиканца Серхио Фриаса и завоевал титул «WBC Continental Americas Super Bantamweight» Это  13-ая победа А. Ованнисяна на профессиональном ринге.

Фриас в прошлом году нокаутом  выиграл бой с Виком Дарчиняном.

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