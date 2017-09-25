Боксер Азат Ованнисян завоевал титул «WBC Continental Americas Super Bantamweight»

Армянский боксер-профессионал в легчайшем весе Азат Ованнисян одержал свою очередную победу на профессиональном ринге.

Как передает «Арменпресс» в десятираундовом поединке в калифорнийском городе Инглвуд

Армянский спортсмен победил мексиканца Серхио Фриаса и завоевал титул «WBC Continental Americas Super Bantamweight» Это 13-ая победа А. Ованнисяна на профессиональном ринге.

Фриас в прошлом году нокаутом выиграл бой с Виком Дарчиняном.