Меланья Трамп совершила первую самостоятельную зарубежную поездку в качестве первой леди

Супруга президента США Меланья Трамп в эти выходные совершила свою первую самостоятельную поездку за рубеж в качестве первой леди - в субботу она отправилась в Торонто, в Канаду, где проходили международные соревнования военных инвалидов. Там Трамп встретилась с их инициатором, пятым в очереди наследником британского трона принцем Гарри и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Супруга американского лидера возглавила американскую делегацию на "Играх непокоренных" (Invictus Games). Это международные соревнования, участие в которых принимают исключительно инвалиды из числа военнослужащих. По инициативе принца Гарри, они проводятся ежегодно с 2014 года. Вместе с Меланьей Трамп в Канаду поддержать американскую команду отправились первый замгоссекретаря Джон Салливан и министр по делам ветеранов Дэвид Шулкин. Всего в играх в этом году принимали участие около 100 американцев.

Как сообщал пресс-пул Белого дома, сначала Трамп встретилась с принцем Гарри, который отметил, что в последние дни первая леди "была очень занята". "Вы проделываете фантастическую работу", - ответила супруга президента США. Их беседа длилась около 20 минут,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Позже сам президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter фотографии с этой встречи. "Очень горжусь нашей первой леди. Она действительно прекрасный представитель нашей страны", - отметил он.

Затем Меланья Трамп направилась к членам команды из США. "Вы столько отдали за свою страну. Вы наши настоящие герои", - сказала она, поблагодарив также их семьи.

А уже вечером первая леди прибыла на церемонию открытия "Игр непокоренных", пообщавшись там с Трюдо и его супругой.

В Вашингтон жена американского президента вернулась ночью в воскресенье. Днем в ее Twitter появился "отчетный ролик" о поездке. Дональд Трамп выходные провел в своем гольф-клубе в Нью-Джерси.





