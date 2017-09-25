"Историческим шоком" назвал глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс третье место, которое получила по итогам парламентских выборов в Германии крайне правая партия "Альтернатива для Германии".

"Вхождение крайне правых в парламент Германии является историческим шоком. Это не банально в такой стране, как Германия, с ее историей, видеть возвращение крайне правых в парламент", — сказал Рейндерс в эфире телерадиокомпании RTBF,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По мнению главы МИД Бельгии, предварительные итоги немецких выборов, вероятно, являются реакцией избирателей на иммиграционную политику канцлера ФРГ Ангелы Меркель, а также на социально-экономическую и инвестиционную политику в еврозоне, локомотивом которой является Германия.