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Министр финансов РА предполагает 4,3% экономический рост в 2017 году


“В 2017 г может быть зафиксирован экономический рост в 4,3%”, - заявил 25 сентября  на пресс-конференции министр финансов РА В. Арамян.

«Мы проводили расчеты по нескольким моделям и с разным инструментарием. Наши расчеты показывают, что к концу года у нас будет превышен запланированный уровень в 3,2%”, - приводит  «Арменпресс»  слова министра.

Он добавил, что, судя по произведенным расчетам и темпам роста, к концу года предполагается реальный экономический рост в 4,3%.

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