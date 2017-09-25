Министр финансов РА предполагает 4,3% экономический рост в 2017 году

“В 2017 г может быть зафиксирован экономический рост в 4,3%”, - заявил 25 сентября на пресс-конференции министр финансов РА В. Арамян.

«Мы проводили расчеты по нескольким моделям и с разным инструментарием. Наши расчеты показывают, что к концу года у нас будет превышен запланированный уровень в 3,2%”, - приводит «Арменпресс» слова министра.

Он добавил, что, судя по произведенным расчетам и темпам роста, к концу года предполагается реальный экономический рост в 4,3%.