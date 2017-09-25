Армения не предполагает в среднесрочной перспективе выпуск еврооблигаций

Правительство Армении не предполагает в среднесрочной перспективе выпуск еврооблигаций и планирует больше сосредоточиться на внутреннем долге. Об этом 25 сентября заявил на пресс-конференции министр финансов РА Вардан Арамян.

“Наша стратегия в том, чтобы мы постепенно переводили взятие долга из внешнего рынка во внутренний, потому что в этом случае мы не зависим от колебаний курса. Нет ни одной страны, которая оказалась бы в кризисе неплатежа из-за внутреннего долга. Поэтому если страна в состоянии брать долг на внутреннем рынке, она сразу идет на это. Так же хотим поступить и мы”, - передает «Арменпресс» слова министра.

Министр подчеркнул, что на международном рынке капитала большой интерес к армянским облигациям и правительство часто получает предложения выйти на этот рынок. “У нас снижается рентабельность, поэтому растет интерес к нашим ценным бумагам”, - объяснил он.

Министр финансов напомнил, что Армения произвела два выпуска ценных бумаг, первый – 10 сентября 2013 г., второй – в конце марта 2015 г.; первый сроком на 7 лет, второй – на 10. “Рентабельность первого при выпуске была 6,25%, сейчас она снизилась на 2%”, - сказал А. Арамян и добавил, что то же самое произошло и со вторым выпуском: 7,25% тогда и снижение на 2% - теперь.