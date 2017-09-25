На Бали эвакуировали 42 тыс. человек из-за угрозы извержения вулкана

На индонезийском острове Бали более 42 тысяч человек были эвакуированы из своих домов в связи с возросшей активностью вулкана Агунг, сообщает британская телерадиокорпорация "Би-би-си" со ссылкой на Красный Крест.

В минувшую пятницу власти установили 12-километровую запретную зону вокруг вулкана. Однако эти ограничения не затронули туристические районы, а авиарейсы осуществляются в обычном режиме, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В воскресенье национальный центр по исследованию вулканической активности Индонезии заявил, что "сейсмическая активность вулкана растет, и может произойти извержение".

Тысячи эвакуированных расселили во временные убежища, оборудованные в местных школах и мэриях.

Во время последнего извержения вулкана Агунг в 1963 году погибло более тысячи человек.