ЕАЭС и Иордания открывают новую страницу экономического сотрудничества

Меморандум о сотрудничестве между Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и Правительством Иорданского Хашимитского Королевства подписан в ходе встречи члена Коллегии (министра) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяны Валовой и министра промышленности, торговли и снабжения Иордании Яруба Куда 20 сентября в Аммане. В этом мероприятии приняли участие представители посольств стран ЕАЭС в регионе.



Министр промышленности, торговли и снабжения Иордании назвал подписание меморандума с ЕЭК долгожданным событием в истории отношений его страны с государствами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). «Без зонтика в виде меморандума с ЕЭК невозможно двигаться вперед по пути развития сотрудничества с нашими партнерами из Евразийского экономического союза. Это наш первый рамочный документ в формате Иордания – ЕАЭС, которым мы заложили базу для нового этапа сотрудничества. Теперь мы ясно понимаем, что такое ЕАЭС и как с ним работать», – заявил Яруб Куда,передает Арменпресс.



Иорданский министр отметил, что его страна готова не только к увеличению товарооборота с государствами-членами ЕАЭС, но и к обсуждению возможностей углубления экономической кооперации, запуска новых совместных производств. В свою очередь, Татьяна Валовая заявила, что «сам факт создания Евразийского экономического союза, большой интерес к нашему проекту со стороны широкого круга внешних партнеров и наша успешная работа на международном треке – все это делает реальным появление в мире новых цепочек экономических партнерств».



В целях реализации меморандума создается совместная рабочая группа по взаимодействию между ЕЭК и иорданским правительством, в состав которой войдут представители Комиссии, национальных экономических ведомств и деловых кругов Иордании и государств-членов. Первое заседание рабочей группы предполагается провести в мае 2018 года в Москве в преддверии Петербургского экономического форума, к участию в котором Татьяна Валовая пригласила иорданских партнеров.