Заседание армяно-иракской совместной межправительственной комиссии придаст деловой импульс отношениям двух стран

Четвертое заседание армяно-иракской совместной межправительственной комиссии придаст новый импульс отношениям между двумя странами. Проведение заседания в этот важный для Ирака период истории свидетельствует о его стремлении к развитию отношений с Арменией. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил 25 сентября на открытии двухдневного заседания в Армении сопредседатель комиссии министр сельского хозяйства Ирака Фалах Хасан Зидан аль-Лухайиби.

«Ирак дружественная нам страна. Геополитические проблемы не позволяли нам расширить наше сотрудничество. Уверен, что совместными усилиями мы активизируем его. Мы должны больше общаться и обеспечить положительный результат”, - сказал сопредседатель комиссии, министр территориального управления и развития РА Давид Локян и добавил, что это обеспечит практический прогресс в наших отношениях.

Министр напомнил, что и сейчас у нас достаточно серьезное сотрудничество с Ираком. Мы закупаем у них нефтепродукты и различные иные товары. Армения экспортирует в Ирак свою продукцию, составляющую достаточно большую долю в нашем экспорте. «Мы сотрудничаем в разных областях. Это образование, ИТ-технологии, строительство, станкостроение, ювелирное дело, сельскохозяйственная продукция”.

Фалах Хасан Зидан аль-Лухайиби сказал, что они приехали в Армению для налаживания сотрудничества в экономической, культурной и др. областях. “Заседание комиссии в этот решающий для нас период говорит о стремлении Ирака к сотрудничеству и развитию отношений с Арменией. Армяно-иракские отношения заметно прогрессировали”, - сказал он и добавил, что в их делегации есть представители разных сфер, разных министерств.

По словам Фалах Хасан Зидана аль-Лухайиби, основная цель комиссии – ликвидировать различные препятствия на пути расширения сотрудничества.

Министр также передал горячие поздравления иракского народа в связи с 26-летием независимости Армении.