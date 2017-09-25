Две трети американцев высказались против упреждающего удара по КНДР

Против упреждающего военного удара по КНДР выступают две трети американцев, причем большинство доверяют способности военных США действовать в условиях эскалации кризиса на Корейском полуострове и не доверяют в этом вопросе президенту США Дональду Трампу, свидетельствуют опубликованные воскресенье данные совместного опроса, подготовленного Washington Post и ABC News.

"Примерно три четверти американцев поддерживают более жесткие экономические санкции в отношении Северной Кореи, призванные убедить ее отказаться от ядерного оружия", - отмечается в материале, посвященном результатам опроса и опубликованном Washington Post,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Согласно данным опроса, 37% респондентов доверяют способности Трампа принимать верные решения по поводу ситуации с КНДР, в то время как способности военного командования США действовать правильным образом в этом вопросе доверяют 72% респондентов.