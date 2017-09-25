На заводе “Сипан” в Абовяне произошел взрыв, есть пострадавшие
25 сентября в службу спасения поступило тревожное сообщение о том, что на заводе безалкогольных напитков “Сипан” в г. Абовяне произошел взрыв, есть пострадавшие, возможно обрушение. Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и по связям с общественностью МЧС, на место происшествия выехал один боевой расчет, спасательный отряд и опергруппа областного управления МЧС.Подробности произошедшего уточняются.
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