Государственный министр Ливана принял участие в торжествах по случаю 26-летия независимости Армении

23 сентября посольство РА в Ливане организовало в большом зале торжеств бейрутской гостиницы “Кемпински Самерленд” прием, посвященный 26-летию независимости Армении.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении печати, информации и по связям с общественностью МИД РА, на приеме присутствовали представитель президента Ливана государствнный министр Николас Туэйни, представители премьера и председателя парламента, католикос-патриарх Армянских католиков Киликийского Дома Григорий Петр ХХ, предводитель армянской епархии Ливана епископ Шаге Паносян, представители различных церквей, аккредитованные в Бейруте дипломаты, представители международных организаций, предприниматели и др.

С приветственным словом обратился посол РА в Ливане Самвел Мкртчян, представивший деятельность и достижения страны за период независимости, проведенные реформы и планы на будущее. Посол особенно подчеркнул, что блок правовых и экономических реформ призван содействовать здоровому бизнес-климату, привлечению инвестиций и обеспечению выхода Армении на международные рынки.

Посол представил также внешнюю политику Армении, стоящие перед ней вызовы, пути и способы их преодоления. Он с удовлетворением отметил, что дипломатические отношения между странами были установлены 4 марта 1992 г. С тех пор они гармонично развиваются и имеют большой потенциал на будущее.