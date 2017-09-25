На международной конференции представлены достижения суперкомпьютерного центра Армении

В зале заседаний президиума Национальной академии наук Армении начала свою работу 11-ая международная научная конференция “Технологии компьютерной науки и информатики – 2017” (СSIT-2017). В открытии приняли участие министр транспорта, связи и ИТ-технологий РА В. Мартиросян, ученые из Армении, Франции, России, Китая, Ирана, Бельгии, Германии и др. стран.

Как заявил вице-президент НАНА, председатель конференции академик Ю. Шукурян, основная цель конференции – стимулировать обмен знаниями между учеными Армении и мира, дать участникам возможность общения и распространения теоретических и практических результатов компьютерной науки.

«Мы собираемся обсуждать социально-экономические проблемы, связанные с компьютерными технологиями и пути их решения. Конференция CSIT-2017 – хорошая площадка для этого”, - передает «Арменпресс» слова Ю. Шукуряна.

На конференцию CSIT-2017 представлены более 100 статей по тематике.

Президнт НАНА академик Р. Мартиросян отметил, что Армения традиционно была среди ведущих в компьютерной науке. Исходя из этого, в 2000 г правительство объявило эту сферу приоритетной.

«Заметный вклад внес Институт информатики и проблем автоматизации НАНА. Начало сегодняшней конференции было положено в далеком уже 1997 г. Это заметное явление в нашей науке и для наших ученых, для расширения международного сотрудничества, для дальнейшего развития отрасли”, - подчеркнул Р. Мартиросян.

По мнению министра В. Мартиросяна, это хорошая площадка для армянских и иностранных ученых, установления контактов, обмена опытом и знаниями.

«Тематика конференции весьма актуальна и надеюсь, что она отразится в реальных исследованиях, стимулирует прогресс и приведет к новым достижениям. Это очень важная конференция”, - подчеркнул министр.

На заседаниях представлены суперкомпьютерные технологии и платформы, достижения суперкомпьютерного центра Армении и дальнейшие планы работы.