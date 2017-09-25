CNN: полиция задержала у Белого дома мужчину с оружием в машине

Сотрудники полиции в воскресенье утром задержали у Белого дома мужчину, в машине которого обнаружили несколько винтовок и пистолетов, а также три ножа. По словам нарушителя, он намеревался попасть в президентскую резиденцию. Об этом сообщил телеканал CNN.

Подозреваемый сообщил, что он направляется в Белый дом, чтобы встретиться с директором Агентства национальной безопасности Майклом Роджерсом и министром обороны Джеймсом Мэттисом. Он хотел посоветоваться с ними насчет "пропавших зарплатных чеков и того, как достать чип из головы",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

К Белому дому мужчина прибыл на машине марки Nissan 2009 года выпуска с номерными знаками штата Теннесси. Он дал согласие на обыск автомобиля, в котором были обнаружены девять единиц огнестрельного оружия, включая пистолеты и штурмовые винтовки, а также ножи, глушители и патроны. Подозреваемый был доставлен в медицинское учреждение для психического обследования, затем его перевезли в полицейский участок. Там ему предъявили обвинение в нарушении правил хранения оружия.





